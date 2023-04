Spieler und Trainer verlassen im Sommer den TSV Rain

Plus Um diese Zeit sind normalerweise die Planungen für die neue Saison weit gediehen. Wie es mit dem TSV Rain im Sommer weitergeht, ist derzeit aber völlig offen.

Es ist eine schwierige Zeit für die Fußballer und Verantwortlichen des TSV Rain. Sportlich tut sich die Mannschaft in der Frühjahrsrunde der Regionalliga-Bayern schwer, nach den beiden Auftaktremis folgten nur noch Niederlagen – auch, weil das Team nach den Abgängen ihrer beiden Führungsspieler Johannes und Stefan Müller im Winter (wie berichtet) immer wieder Ausfälle zu kompensieren hatte. Am Freitag spielt die Mannschaft nun beim FC Bayern München II, wo es wiederum schwer werden dürfte, Zählbares mitzunehmen. Doch ob die Elf von Maximilian Käser den Klassenerhalt nun schafft oder nicht, um die Zukunft des Teams kursieren deutlich mehr Fragen, als nur die der Ligazugehörigkeit.

Dem Vernehmen nach wird zumindest ein Großteil der Spieler – wenn nicht gar alle – aus der ersten Mannschaft den Verein im Sommer verlassen. Nach den Querelen im Februar mit dem Rücktritt des Trainerteams und des Teamkapitäns sowie den Vorwürfen um schlechte Kommunikation ist die Kluft zu den Verantwortlichen wohl zu groß. Das heißt, der Verein steht im Sommer wahrscheinlich ohne erste Mannschaft da, egal ob für Regionalliga oder Bayernliga qualifiziert. Trainer Maximilian Käser wird dann ebenfalls den Verein verlassen, wie er auf Nachfrage mitteilt, allerdings aus beruflichen Gründen.