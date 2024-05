SV Donaumünster-Erlingshofen deklassiert den VfB Oberndorf mit 9:1

Der SVDE schenkt seinem Gegner neun Tore ein. Auch Eggelstetten unterliegt. Altisheim befreit sich mit einem Sieg vorerst aus der Abstiegszone.

In der Fußball-Kreisklasse Nord 2 scheint sich der SV Donaumünster-Erlingshofen nach den vergangenen Pleiten den Frust von der Seele gespielt zu haben. Opfer war der VfB Oberndorf, der mit 1:9 unterging. Auch der SV Eggelstetten unterlag, wenngleich mit 1:3 deutlich weniger heftig. Die SpVgg Altisheim-Leitheim konnte sich mit einem 2:1-Sieg in Wertingen wieder aus der Abstiegszone befreien, wenngleich der Klassenerhalt noch nicht fix ist, da das Team nur zwei Punkte Abstand auf Donaualtheim dahinter hat.

SV Donaumünster-Erlingshofen - VfB Oberndorf 9:1 (4:0). In den ersten 20. Minuten konnte sich keine Mannschaft Chancen erspielen. In der 24. Minute erzielte SVDE-Spielertrainer Jürgen Sorg mit einem direkten Freistoß die Führung, nachdem er am Strafraum gefoult worden war. Kurz darauf erhöhte Tim Schuster mit einem Lupfer über Gästekeeper Matthias Mayr auf 2:0 (26.). Mit einem Doppelschlag vor dem Halbzeitpfiff durch Marco Ritter zog der SVDE auf 4:0 (45.) davon. Ritter war es auch, der nach der Pause mit zwei weiteren Toren auf 6:0 (50., 59.) erhöhte. Nach Vorarbeit von Sorg gelang Ritter mit dem 7:0 (64.) sein fünfter Treffer. Die Abwehr von Donaumünster ließ keine Chancen der Gäste zu. Der Heimelf gelang an diesem Tag fast alles. So konnten sich Michael Jenuwein und Jeremy Kole ebenfalls als Torschützen der Treffer acht (70.) und neun (76.) feiern lassen. Den Gästen gelang durch Fabian Kretschmer mit einem abgefälschten Freistoß noch der Ehrentreffer (78.). Zuschauer: 105. (svde)

