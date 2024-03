SV Wörnitzstein-Berg: Ein Verletzter und ein Neuzugang

Zum Punkspielauftakt will der SV Wörnitzstein-Berg seinen Heimvorteil nutzen und gegen Schlusslicht Glött siegen. Was sich im Winter beim SVW getan hat.

Für den SV Wörnitzstein-Berg beginnt die Punkspielrunde 2024 am Freitagabend zuhause gegen das Schlusslicht der Bezirksliga Nord, den SSV Glött. Die Vorfreude beim SVW ist groß, dass es nach langer Pause endlich wieder losgeht: „Wir hatten letztes Wochenende einen Mannschaftsabend mit einer hervorragenden Stimmung, wir alle freuen uns auf den Punktspielauftakt“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW. In der Vorbereitung gab es Höhen und Tiefen.

SV Wörnitzstein-Berg hat einen Neuzugang

„Wenn wir nur auf die Testspielergebnisse schauen, ergibt das ein weniger gutes Bild. Aber die Mannschaft ist fit, es wurde im Training gut gearbeitet, deshalb sind wir bereit.“ Bereit scheint auch Schlusslicht Glött zu sein: Der SSV sendete vergangenes Wochenende im Nachholspiel gegen Holzkichen ein Lebenszeichen, als das Team einen 1:2-Pausenrückstand drehte und wichtige drei Punkte im Abstiegskampf eingefahren hat. „Wir wissen natürlich noch nicht so richtig, wo wir stehen, Glött hat durch den Sieg gegen Holzkirchen sicher einen Aufschwung. Wir erwarten einen galligen Gegner und ein kampfbetontes Spiel, in dem wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen dürfen“, so Schmidbaur. Vielmehr wolle man weiterhin aus einer kompakten Defensive heraus zum Erfolg kommen. „Bringen wir unsere individuelle Klasse und den Teamgeist auf den Platz, können wir mit unseren Zuschauern im Rücken bei Flutlicht jeden Gegner schlagen.“

Im Kader hat sich beim Tabellendritten über den Winter wenig verändert, mit Raffael Preußer hat ein Spieler den Verein nach Meitingen verlassen, dafür ist Dennis Willsch vom TSV Rain II neu im Team. Fehlen wird Spielertrainer Dominik Bobinger, der am Kreuzband verletzte Daniel Habersatter. (wip)

