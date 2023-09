Fußball

vor 29 Min.

SV Wörnitzstein-Berg muss die Balance gegen Ecknach finden

Plus Gegen Ecknach erwartet Fußball-Bezirksligist Wörnitztein ein enges Spiel - weiß jedoch, worauf es ankommt. Der TSV Rain II erwartet Landesliga-Absteiger Gersthofen.

Von Von Patrick Widinger und Julian Pilz Artikel anhören Shape

Der SV Wörnitzstein-Berg spielt am Samstagnachmittag in Ecknach. Gegen den Tabellenvierten, der zuletzt vier Siege in Serie geholt hat, gilt es die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden. Für den TSV Rain II geht es zuhause gegen Landesliga-Absteiger Gersthofen. Dieser steht derzeit nicht gut da, doch Rains Trainer Holzapfel warnt dennoch.

SV Wörnitzstein-Berg will wieder mehr über die Außenbahnen kommen

VfL Ecknach - SV Wörnitzstein-Berg (Samstag, 14.30 Uhr)

Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat es vergangene Woche auch den SV Wörnitzstein-Berg erwischt. Im heimischen Stauferpark gab es eine verdiente Niederlage gegen Tabellenzweiten Stätzling: „Wir haben es leider nicht geschafft, ins Spiel zu finden, und hatten folglich auch kaum gelungene Offensivaktionen mit Torabschlüssen. Die Stätzlinger haben gezeigt, warum sie als Aufstiegsfavorit gehandelt werden“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW. Solche Spiele gehörten aber zum Lernprozess, wichtig sei es, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen