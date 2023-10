Tjark Dannemann ist nicht mehr Trainer des TSV Rain

Plus Verantwortliche des Bayernligisten ziehen Konsequenzen aus den mageren Ergebnissen – trotz des jüngsten Sieges. Sportlicher Leiter Meissner nennt die Gründe.

Es lag schon ein wenig in der Luft angesichts der unbefriedigenden Ergebnisse der vergangenen Wochen. Der TSV Rain hat sich von seinem Trainer Tjark Dannemann getrennt. Der Zeitpunkt scheint etwas seltsam, hat das Fußballteam doch am Samstag erst mit 1:0 gegen den TSV Kottern gewonnen und sich damit aus der Abstiegszone der Bayernliga befreit. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt der Sportliche Leiter der Tillystädter, Jürgen Meissner, warum er gemeinsam mit der Geschäftsführung die folgenreiche Entscheidung traf.

„Wir haben das schon am vergangenen Mittwoch besprochen und waren uns einig, dass wir mit Tjark nicht weitermachen – unabhängig vom Ergebnis des Spiels“, sagt er. Natürlich sei eine Entlassung nach einem Sieg etwas ungünstig, aber die Gründe stünden letztlich auf dem Papier. 18 Punkte aus 16 Spielen stehen zu Buche, bis zum vergangenen Wochenende stand das Team noch auf einem Abstiegsrelegationsrang. Acht Niederlagen – und damit zu viele für die Verantwortlichen – kassierte der Regionalliga-Absteiger seit Saisonbeginn. „Was da in den letzten fünf, sechs Wochen auf dem Platz stattgefunden hat und die Ergebnisse sprechen für sich. Das ist das Hauptargument. Wir brauchen neuen Schwung“, ist sich Meissner sicher.