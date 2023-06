Fußball

vor 17 Min.

Trainingsauftakt: So sieht der neue Kader des TSV Rain aus

Plus Neue Liga, neue Spieler, neuer Trainer – der TSV Rain hat mit der Vorbereitung auf die Bayernliga begonnen. Mit einem jungen Team hat der Verein ein klares Ziel.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Eine junge Truppe betritt am Donnerstagabend den Trainingsplatz neben dem Georg-Weber-Stadion in Rain. Es ist das erste Training für das Bayernliga-Team des TSV Rain unter ihrem neuem Cheftrainer Tjark Dannemann. Viel ist vom Team, das vor einigen Wochen noch in der Regionalliga auf dem Rasen stand, nicht übrig geblieben. Und es steht immer noch viel Arbeit an. Der neue Sportliche Leiter Jürgen Meissner muss immer wieder Anrufe entgegennehmen. Günther Reichherzer, einer der drei neuen Geschäftsführer bei den Rainer Fußballern, unterstützt ihn an diesem Abend dabei. Die Kaderplanung ist bei den Blumenstädtern zwar schon fortgeschritten, aber bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Schließlich wollen die Verantwortlichen eine junge und hungrige Mannschaft formen, die in der Bayernliga ein klares Ziel vor Augen hat.

Die Vorgabe für die Fußballer sei ganz klar, den Klassenerhalt in der Bayernliga zu schaffen, betonen die Verantwortlichen. Dafür wolle man eine junge Mannschaft zusammenstellen, die "absolut willig ist und jederzeit alles gibt", betont Reichherzer. Ein weiterer Aspekt sei neben der Qualität auch der regionale Bezug gewesen. "Die Problematik könnte natürlich sein, dass es etwas dauert, bis wir mit dieser neuen Mannschaft die Qualität im Spielaufbau und beim taktischem Verhalten auf den Platz bekommen. Aber das ist in Ordnung, es wird eine harte Saison, in der wir auf unser junges Trainerteam und die Mannschaft vertrauen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen