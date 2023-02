TSV Rain II geht mit neuem Trainer in die Rückrunde

Plus Spielertrainer Niko Schröttle tritt kürzer. Den neuen Übungsleiter kennen die Rainer gut.

Niko Schröttle ist nach zwei Jahren nicht mehr Cheftrainer des TSV Rain II. Der 28-Jährige tritt aufgrund persönlicher Gründe kürzer und wird in Zukunft als Co-Trainer dem Rainer Team erhalten bleiben. Schröttle war bereits in der Saison 2018/2019 als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft tätig. Auch als Spieler bleibt er weiter aktiv. Mit sieben Toren und drei Vorlagen ist Schröttle Topscorer seiner Mannschaft.