Fußball

17:38 Uhr

TSV Rain macht es in Garching spannend

Der TSV Rain erspielte sich in Garching einen knappen Sieg. Das Bild zeigt (in Rot) Matej Rodos

Plus Am Sonntagnachmittag zeigt Rain ein starkes Auswärtsspiel in Garching und feiert den ersten Auswärtssieg. Allerdings muss das Team bis zum Ende zittern.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain hat am Sonntagnachmittag einen 2:0-Auswärtssieg beim VfR Garching gefeiert. Dabei zeigte das Team eine starke Leistung, musste aber auch wegen der Chancenverwertung bis zum Ende zittern. Nach dem Sieg über Sonthofen unter der Woche ist es nun der zweite Sieg in Folge. Trainer Tjark Dannemann sagte nach der Partie: „Wir sind richtig gut reingekommen. Von Beginn an haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben und waren griffig.“

Rain kommt gut ins Spiel und scheitert zunächst am Pfosten

Rain kam besser in die Partie als die Gastgeber. Nach neun Minuten landete ein platzierter Schuss von Muris Avdic aus rund 20 Metern am Pfosten. Garching zeigte hingegen Unsicherheiten. Eine davon hätte Tim Härtel fast ausnutzen können. Nach einem Ballverlust am eigenen Sechzehner schoss der Rainer Spieler allerdings zu unplatziert aufs Tor der Gastgeber (11.). Danach fand Garching etwas besser in die Partie. Die Mannschaft konnte sich vom Druck der Tillystädter etwas befreien, gefährlicher blieb allerdings weiter der TSV Rain. In der 30. Minute gelang den Schwaben der verdiente Führungstreffer. Gabriel Hasenbichler stürmte halblinks in den Strafraum. Dort wurde sein Abschluss noch abgefälscht und flog über Keeper Dominik Bals ins lange Eck. Danach boten sich Rain weitere Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Allerdings versiebten die Gäste diese oft im Ansatz, weshalb es auch nur mit einem Treffer Vorsprung in die Kabine ging.

