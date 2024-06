Fußball

TSV Rain: So fällt der erste Eindruck des neuen Trainers Zurawka aus

Plus Die Rainer Bayernliga-Kicker starten in die Saisonvorbereitung. Mit dabei sind zwei Neuzugänge. Was in den nächsten Wochen auf die Mannschaft zukommt.

Von , Gerd Jung Stephanie Anton , Gerd Jung

In den unteren Fußball-Klassen ist relegationsbedingt die alte Saison noch gar nicht abgeschlossen, da wird einige Ligen höher schon wieder an der neuen Spielzeit gearbeitet. So auch bei Bayernligist TSV Rain, der ins Training eingestiegen ist. Noch mit schmalem Kader, denn der Verein arbeitet derzeit an der Verpflichtung einiger "hochkarätiger Neuzugänge", wie Trainer Sven Zurawka sagt. Er selbst ist neu im Team, denn der vorherige Übungsleiter David Bulik hatte den TSV Rain zum Saisonende aus privaten Gründen verlassen, der Zeitaufwand war dem Familienvater einfach zu groß.

Auf dem Rasen des Georg-Weber-Stadions standen zum ersten Training der Vorbereitung insgesamt 22 Spieler und zwei Torhüter, darunter zahlreiche Spieler, die sich im Probetraining präsentierten. Der erste Eindruck auf den neuen Coach war durchaus positiv, wie Zurawka sagt: "Es ist eine junge lernwillige Mannschaft." Diese wolle die vorgegebenen Trainingsinhalte auch umsetzen, "da lässt sich keiner hängen", fügt der 28-Jährige hinzu.

