TSV Rain will die starke Heimserie ausbauen

An die vergangenen Spiele im Georg-Weber-Stadion erinnert man sich gerne beim TSV Rain. Schließlich ist das Team von Trainer Christian Krzyzanowski dort mittlerweile seit vier Partien ungeschlagen. Daher brauchen sich die Rainer auch nicht zu verstecken, wenn ein Kaliber wie der tabellenvierte FV Illertissen am Dienstagabend zu Gast ist (Anpfiff 17.45 Uhr). Vor der Partie gibt es allerdings Personalsorgen.