TSV Rain zieht in torreichem Spiel gegen Ansbach den Kürzeren

Plus Für eine spielerisch über weite Strecken gute Leistung können die Regionalliga-Fußballer sich nicht belohnen. In der Defensive sind sie nicht konsequent genug.

An Motivation fehlte es den Rainer Fußballern vor der Regionalliga-Partie zu Hause gegen die SpVgg Ansbach nicht, schließlich ging das Hinspiel mit 3:1 verloren. Am Anfang spielte sogar das Wetter mit: nachdem die Mannschaften ihre Aufwärmeinheiten im Regen begonnen hatten, kam eine halbe Stunde vor Anpfiff die Sonne raus. Dennoch konnte der TSV Rain viele vor allem spielerisch gute Momente am Ende nicht in Zählbares umwandeln. Der Tabellenachtzehnte musste sich gegen die Aufsteiger 2:4 geschlagen geben. Die Gäste aus Ansbach klettern mit dem Sieg von Platz zwölf auf Platz elf. Rains Trainer Maximilian Käser fehlten nach Abpfiff kurz die Worte: "Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Wir machen ein super Spiel", sagte er. Aber wer vier Tore schieße, gewinne verdient.

Die ersten Minuten eines Spiels, in dem starke Phasen beider Teams sich abwechselten, gehörten den Gästen aus Ansbach, die von rund 30 lautstarken Fans unterstützt wurden. Immer wieder probierten die Aufsteiger es in Rain mit flachen Steilpässen durch die Mitte. Einer davon führte zum ersten Tor. Niklas Seefried steckte durch, Lukas Schmidt schlenzte den Ball mit links ins Netz (6.).

TSV Rain lässt sich durch frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen

Ansbach versuchte es weiter mit langen, flachen Bällen ins Zentrum, meist ohne Erfolg. Trotz des frühen Gegentors war bei Rains Abwehr von Nervosität keine Spur. Besonders Kapitän David Bauer strahlte Ruhe aus. Der Spielaufbau der Rainer funktionierte gut, Fehlpässe waren selten. Nur zündende Ideen im Offensivspiel fehlten den Blumenstädtern zu Beginn.

Das änderte sich nach einer knappen Viertelstunde. Mit etwas Glück landete der Ball in halbrechter Position am Strafraum bei Patrick Högg, der ihn wunderschön über den Ansbacher Torwart Sebastian Heid hinweg ins Tor lupfte (13.). Nach dem Ausgleich entwickelten die Rainer mehr Zug zum Tor. Vor allem über die rechte Seite kombinierten Härtel, Högg und Gutia sich ein ums andere Mal nach vorne.

Dann aber nutzten die Ansbacher einen Moment, in dem der Rainer Abwehr die Aggressivität fehlte. Niklas Seefried konnte bei einem Konter aus knapp 25 Metern aus dem Lauf abziehen. Der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor, unhaltbar für Eutinger (33.).

Nach der erneuten Ansbacher Führung passieren dem TSV Rain Fehler

Nach diesem Gegentor schlichen sich Fehler im Rainer Aufbauspiel ein, Ansbach kam mehrmals aus wenigen Metern zum Abschluss, aber Eutinger war hellwach. Mit einem knappen Rückstand gingen die Rainer bei Sonnenschein über den noch feuchten Rasen zur Halbzeit in die Kabine. Während der Pause sahen die 300 Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals den treffsichersten Spieler des TSV Rain in Aktion: Jonas Greppmeir (sechs Saisontore) schlug ein paar lange Bälle, blieb aber nach dem Seitenwechsel vorerst auf der Bank.

Während der ersten Minuten der zweiten Hälfte spielte nur der TSV Rain. Schnell belohnten die Blumenstädter sich für den guten Start nach der Pause. Arif Ekin flankte von links, der Ball landete über Umwege bei Högg im Strafraum. Der 22-Jährige reagierte gut und schnürte den Doppelpack (48.).

Ansbach wurde nervös, verlor mehrmals den Ball im Spielaufbau. Einen wuchtigen aber unpräzisen Distanzschuss von Jannik Schuster konnte Torwart Heid nur nach vorn abprallen lassen.

Mitten in dieser Druckphase unterlief den Rainern eine folgenschwere Ungenauigkeit. Nach einem Fehlpass verlagerten die Gäste das Spiel blitzschnell auf die linke Seite. Riko Manz legte den Ball von dort in die Mitte, Niklas Seefried schob zum 3:2 ein (58.).

Nach dem Tor nahm Ansbach wieder mehr am Spiel teil und legte wenige Minuten später nach. Der eingewechselte Sven Landshuter steckte den Ball flach durch die Mitte, Lukas Schmidt konnte allein vor dem Tor zum 4:2 einschieben (65.).

Mit dem Treffer kam ein plötzlicher Regenschauer und starker Wind. Das Spiel wurde etwas unkontrollierter, beide bis dahin technisch starken Teams schlugen einige lange Bälle ins Blaue. Von den "Absteiger"-Rufen aus dem Ansbacher Block ließen die Rainer sich aber nicht davon abhalten, weiter auf Augenhöhe mitzuspielen. Selbst nachdem Schiedsrichter Tobias Schultes Innenverteidiger Altin Maxhuni nach einer Notbremse vom Feld schickte, war der TSV in Unterzahl immer wieder in der gegnerischen Hälfte in Ballbesitz. Dennoch blieb es beim 2:4. Auch Greppmeirs Einwechslung 20 Minuten vor Ende der Partie brachte nichts mehr. Nach Schlusspfiff waren es die Ansbacher, die sich in den Armen lagen.

Deren Coach Christoph Hasselmeier zollte der Heimmannschaft Respekt. "Ich bin in erster Linie erleichtert, dass wir gewonnen haben", sagte er nach dem Spiel. Rain sei phasenweise besser gewesen. Rains Trainer Maximilian Käser sagte, sein Team sei bei Kontern nicht sicher genug gestanden, habe es den Ansbachern zu leicht gemacht, die Bälle durchzustecken. Dennoch stimme ihn die spielerische Leistung optimistisch für die kommenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt.

TSV Rain – SpVgg Ansbach 2:4 (1:2)

TSV Rain: Eutinger, Mayer, Maxhuni, Bauer, Härtel (84. Bischofberger), Schuster, Ekin (77. Gerstmayer), Schraufstetter (69. Schröder), Kurtishaj (69. Greppmeir), Gutia, Högg

SpVgg Ansbach: Heid, Manz, Marx, Weeger, Belzner (58. Abadjiew), Brekner (37. Landshuter), Dietrich, Sauerstein (58. Karakas), Schelhorn, Seefried (83. Paunescu A.), Schmidt (69. Herzner)

Tore: 0:1 Lukas Schmidt (6.), 1:1 Patrick Högg (13.), 1:2 Niklas Seefried (33.), 2:2 Patrick Högg (48.), 2:3 Niklas Seefried (58.), 2:4 Lukas Schmidt (65.)

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau)

Gelbe Karten: Michael Belzner (21.), Eric Weeger (43.), Bastian Herzner (73.), David Bauer (77.), Dominik Schröder (83.)

Rote Karte: Altin Maxhuni (80.)

Zuschauer: 300