Fußball

vor 50 Min.

Vieles neu: So starten die Bezirksligisten in die neue Saison

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg und der TSV Rain II haben am ersten Spieltag echte Herausforderungen zu bewältigen. Über den Sommer hat sich in beiden Teams viel verändert.

Von Julian Pilz und Patrick Widinger Artikel anhören Shape

Neue Spielzeit, neuer Trainer und neue Spieler. Die Saison 2023/24 steht für die beiden Fußball-Bezirksligsten aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries, den TSV Rain II und den SV Wörnitzstein-Berg, vor der Tür. Beide Teams haben die Sommerpause genutzt und vieles verändert. Denn ihre Ziele sind klar gesteckt.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt unter Tjark Dannemann, der nun die Rainer Erste trainiert, tritt die zweite Mannschaft des TSV erneut in der Bezirksliga Schwaben Nord an. Der neue Mann an der Seitenlinie ist Thomas Holzapfel. Der 58-Jährige coacht seit mehr als 30 Jahren, unter anderem in der Bezirksliga. Zuvor war er für die Rainer A-Jugend zuständig. Doch der Trainer ist nicht das einzige Neue in der Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen