Fußball

vor 19 Min.

Vor 50 Jahren: Als die Gladbacher Stars um Günter Netzer in Donauwörth zauberten

Als Kapitäne führten Günter Netzer (vorne links) und Gerald Wenzel (vorne rechts) ihre Teams am 22. Oktober 1972 auf das Feld in der Augsburger Straße.

Plus Am 22. Oktober 1972 absolviert Gladbach ein Freundschaftsspiel in Donauwörth. Der damalige VSC-Kapitän Gerald Wenzel erinnert sich an das Spiel seines Lebens.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Das „Du“ ist heute unter Fußballern oft normal. „Damals noch nicht“, sagt Gerald Wenzel. Als er vor genau 50 Jahren an der Seite von Günter Netzer auf das Spielfeld lief, tausche man sich kurz aus – in der „Sie“-Form. Und sogar manche Mönchengladbach-Spieler sprachen ihre Mannschaftskameraden Netzer, Vogts oder Bonhof mit „Sie“ an. Da gab es klare Hierarchien innerhalb des Teams, das sich zu jener Zeit mit dem FC Bayern um die Vorherrschaft im deutschen Fußball duellierte: Denn zwischen 1969 und 1977 kam der deutsche Meister entweder aus München (viermal) oder eben aus Gladbach (fünfmal). Wenzel hat im Fußball viel erlebt, sei es als Aktiver oder später als Trainer. Der absolute Höhepunkt aus seiner Sicht jährt sich nun zum 50. Mal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen