Mit Lederhose nach Katar: Donauwörther berichtet von der WM

Plus Der Donauwörther Josef Wille reist zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar. Für die Donauwörther Zeitung berichtet er in einem Live-Blog

Von Stephanie Anton

Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein, ist wohl für jeden Freund dieser Sportart ein ganz besonderes Erlebnis. Auch für Josef Wille ist es das - wenngleich auch nicht einzigartig. Der Donauwörther ist seit vielen Jahren Mitglied im DFB-Fanclub und war auch schon bei der vergangenen Weltmeisterschaften in Russland mit dabei. Am Samstag reist er nach Katar, um die deutsche Elf beim so umstrittenen Winter-Turnier zu unterstützen. Für die Donauwörther Zeitung wird er nun regelmäßig von seinen Eindrücken rund um die WM in Katar berichten.

