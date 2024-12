Sprung ins Feld: Fußgänger müssen sich vor rasendem Autofahrer retten

Ein Autofahrer hat am Sonntagvormittag zwei Fußgänger in Buchdorf in Gefahr gebracht. Um 10.25 Uhr waren die Spaziergänger auf einem Feldweg im Bereich der Straße Am Sand unterwegs. Ein Wagen näherte sich den beiden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, am Steuer saß ein 54-jähriger.

Einen Zusammenstoß konnten die Fußgänger durch einen Sprung ins angrenzende Feld verhindern. Nachdem der Autofahrer vorbeigefahren war, wendete er sein Fahrzeug und fuhr danach noch mehrmals mit hohem Tempo über den Weg. Aktuell wird deshalb gegen den Autofahrer wegen gefährlichem Eingriff sowie Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)