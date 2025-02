Fußgängerin in Zirgesheimer Straße erfasst

Eine 66-Jährige ist am Freitag in der Zirgesheimer Straße von einem Auto angefahren worden. Gegen 12 Uhr übersah ein 60-jähriger Autofahrer die Dame, als er abbiegen wollte. Dabei erfasste er die Fußgängerin mit seinem Auto frontal. Die 66-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei Donauwörth leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

