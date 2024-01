Wemdinger Nachwuchs verpasst den Titelgewinn

Plus Die B-Junioren des TSV Wemding unterliegen im Kreisfinale. Welches Team sich stattdessen den Sieg und damit die Qualifikation für das Bezirksturnier holt.

Das Endturnier der Futsal-Kreismeisterschaften Donau für B-Junioren (U17) in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle gewann der Bezirksoberligist FC Gundelfingen, der im Endspiel gegen den Kreisligisten TSV Wemding 2:0 siegreich blieb. Das Turnier stand unter der Schirmherrschaft des Donauwörther Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, der zusammen mit den Spielleitern Ralf Vogel und Hans Breuer die Siegerehrung vornahm.

Die Gärtnerstädter hatten souverän mit vier Siegen in vier Spielen und einem Torverhältnis von 17:1 die Gruppe A dominiert. Dabei gelang mit 9:0 gegen den VfR Jettingen auch der höchste Tagessieg. Der TSV Wemding war mit einem 2:1-Sieg über den VfR Jettingen in das Turnier gestartet, spielte dann 0:0 gegen den FC Lauingen, gewann gegen die SpVgg Riedlingen 2:0, um dann das letzte Gruppenspiel gegen den FC Gundelfingen mit 1:2 zu verlieren. Mit sieben Punkten wurden die von Cedric Schweiger gecoachten Wemdinger punktgleich mit dem FC Lauingen Gruppenzweiter, weil sie das bessere Torverhältnis hatten (5:3 gegenüber 4:5). Mit vier Niederlagen und ohne Torerfolg wurde die SpVgg Riedlingen Letzter der Gruppe A.