vor 37 Min.

gKU-Kliniken: Ist die Pflegemisere jetzt beendet?

Die Personallage an den drei Kliniken im Donau–Ries-Kreis hat sich entspannt. Insgesamt wurden 59 neue Kräfte eingestellt, rund 90 Prozent davon sind in Vollzeit tätig.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat 59 Kräfte für die drei Krankenhäuser im Donau-Ries-Kreis eingestellt.

Von Bernd Schied

Die Pflegepersonalmisere an den drei Kliniken des Landkreises Donau-Ries scheint beendet. „Zum 1. Oktober sind alle Stellen besetzt“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU), Landrat Stefan Rößle, nach einer Verwaltungsratssitzung im Oettinger Rathaus. Diese erfreuliche Situation habe durch 59 Neueinstellungen in den zurückliegenden Monaten erreicht werden können. Zu 90 Prozent handle es sich um Vollzeitkräfte, betonte Rößle mit sichtlich zufriedener Miene.

34 neue Mitarbeiterinnen gebe es an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth, 16 am Stiftungskrankenhaus Nördlingen und neun an der Klinik in Oettingen. Damit arbeiteten jetzt in Donauwörth 130 Vollzeitkräfte, in Nördlingen 102 und in Oettingen 52,5 in der Pflege, ergänzte gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse. Laut Rößle hat das gKU mit diesem Personalstand die ab dem neuen Jahr geltenden Personaluntergrenzen erreicht. Damit seien noch nicht alle Probleme gelöst, räumte der Landrat ein und verwies gleichzeitig auf die Fluktuation beim Personal, die kaum beeinflusst werden könne. „Ich schließe nicht aus, dass die eine oder andere Kraft uns wieder verlässt. Daher sind wir auch bemüht, über die Untergrenzen hinaus personelle Verbesserungen herbei zu führen.“

Rößle verwies in diesem Zusammenhang auf die „Betriebliche Kommission“, der Vertreter des gKU und des Gesamtpersonalrates angehörten. In einem konstruktiven Miteinander werde in diesem Gremium versucht, den Belangen beider Seiten gerecht zu werden.

Der Landkreischef verhehlte nicht, dass es beim Pflegepersonal in den Kreis-Seniorenheimen noch Nachholbedarf gebe, „aber auch da sind wir dran“. Für 2018 zeichne sich entgegen ersten Prognosen inzwischen eine bessere wirtschaftliche Situation im gKU ab, sagte Rößle weiter. Da bis zum Jahresende in den Kliniken „Volllast“ gefahren werde und dadurch Erlössteigerungen generiert würden, belaufe sich das Minus wohl nicht auf zwei Millionen Euro, sondern auf 1,4 Millionen.

Erleichtert sind Rößle und Busse über die Zusage des Freistaates Bayern, die geplante neue Intensivstation und den Bau eines weiteren Operationssaals an der Klinik in Donauwörth mit insgesamt 9,7 Millionen Euro verteilt auf mehrere Jahre zu fördern. Der Baubeginn sei für 2020 geplant. Sollte das gKU erst später in das Landesausbauprogramm kommen, würde sich das Projekt zwangsläufig nach hinten verschieben, sagte Vorstand Roland Buchheit, der für die Baumaßnahmen im Kommunalunternehmen zuständig ist. Auf eine entsprechende Frage unserer Zeitung, wie die Personalsituation im Ärztebereich aussehe, erklärte Jürgen Busse: „Im Großen und Ganzen gut“. Am Stiftungskrankenhaus Nördlingen würden in der Inneren Abteilung demnächst zwei Oberarztstellen nachbesetzt. Oettingen sei mit drei Geriatrie-Spezialisten sehr gut ausgestattet und an die Klinik in Donauwörth komme ein weiterer Oberarzt.

Als nächste größere Herausforderung steht Busse zufolge eine Verbesserung der Abläufe in der Inneren Abteilung samt Kardiologie am Nördlinger Krankenhaus an. Ein Wirtschaftsprüfer habe in den vergangenen Wochen die derzeitige Situation auf der Inneren analysiert und eine Expertise mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen vorgelegt. Diese gelte es jetzt zusammen mit den Ärzten und dem Pflegepersonal sukzessive umzusetzen.

Busse erwartet dabei von allen Beteiligten die erforderliche Mitarbeit, wie er betonte.

Themen Folgen