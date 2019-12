vor 28 Min.

gKU will raus aus den roten Zahlen

Die Kliniken und Seniorenheime streben 2020 einen leichten Gewinn an. Was für die positive Entwicklung verantwortlich ist.

Krankenhäuser und Seniorenheim lassen sich nur schwerlich kostendeckend betreiben. Dies gilt auch für das gemeinsame Kommunalunternehmen Donau-Ries (gKU). In diesem ist das Defizit heuer im Vergleich zu anderen Landkreisen mit solchen kommunalen Einrichtungen noch gering (370000 Euro). Im Jahr 2020 soll im finanziellen Bereich sogar eine Kehrtwende vollzogen werden. Das kündigt Landrat und Verwaltungsratvorsitzender Stefan Rößle an. Läuft alles nach Plan, will das gKU 2020 sogar einen leichten Gewinn erwirtschaften.

So sieht es der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vor, den der Verwaltungsrat am Freitag verabschiedet hat. Unter dem Strich sollen in den Kliniken in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen sowie den Seniorenheimen in Monheim, Nördlingen, Rain und Wemding knapp 80000 Euro auf der Habenseite bleiben. In der Kalkulation berücksichtigt seien „alle Entwicklungen, die wir vorhersehen können“, erläutert Rößle.

Gesetzliche Änderungen

Verantwortlich für die positve Entwicklung seien vor allem gesetzliche Änderungen. Auf der übergeordneten politischen Ebene sei „etwas passiert“, stellt der Landrat fest. Ein wesentlicher Punkt: Die Pflegekräfte würden künftig eigens abgerechnet und fielen nicht mehr in die sogenannte Fallkostenpauschale: „Wir kriegen die Pflegekräfte zu 100 Prozent von den Kassen erstattet.“

Auch der Freistaat Bayern habe „einiges auf dem Weg gebracht“, so Rößle. So erhofft sich das gKU 2020 allein aus den angekündigten Zuschüssen für die Geburtshilfestationen in Donauwörth und Nördlingen rund eine Million Euro. Diese Summe sei beantragt. Ob das Geld auch tatsächlich fließt, zeige sich in der kommenden Woche, wenn in München die Bescheide verteilt werden. Das gKU plant zudem einen Pflegestärkungszuschlag von etwa 400000 Euro für den Standort Nördlingen ein.

Lob an die Beschäftigten

Neben den verbesserten Rahmenbedingungen trägt dem Landrat zufolge auch die „engagierte, fleißige Arbeit“ der Beschäftigten in den Kliniken und Heimen zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Die Häuser seien gut ausgelastet und man habe frühzeitig strukturelle Entscheidungen getroffen.

Als einen weiteren wichtigen Punkt führt Rößle an, dass das gKU das Vertrauen der Menschen in der Region genieße.

