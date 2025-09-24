Icon Menü
Bahnchaos zwischen Donauwörth und Augsburg nach Oberleitungsschaden

Donauwörth

Nur noch Galgenhumor: Reisende ärgern sich über Bahnchaos zwischen Donauwörth und Augsburg

Am Montagmorgen geht auf der Strecke nur wenig. Bei den Fahrgästen ist Resignation zu spüren. Einigen wenigen nützt das Chaos dann sogar.
Von Bill Titze
    •
    •
    •
    Im Donauwörther Bahnhof herrschte am Montagmorgen zum Teil Verwirrung.
    Im Donauwörther Bahnhof herrschte am Montagmorgen zum Teil Verwirrung. Foto: Thomas Hilgendorf

    Hämisch war es, das Lachen. Mit einem anderen Adjektiv lässt sich die Reaktion der Fahrgäste nicht beschreiben, als eine Frau am Montagmorgen durch den Zug ruft: „Wow, es geht los, was für ein Wunder!“ Zu diesem Zeitpunkt sitzt der ein oder andere, der nach Donauwörth möchte, schon mehr als eine Stunde in Meitingen. Und „los“ geht es für die Fahrgäste auch nicht in Richtung Donauwörth, sondern nach Augsburg - der Zug muss nämlich umkehren. Das Chaos am Montagmorgen ist eine weitere Episode in der Reihe: „Bahn-Probleme zwischen Donauwörth und Augsburg“. Fahrgäste nehmen das nur noch mit Galgenhumor auf. Warum mancher aber dennoch profitiert.

