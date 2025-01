Aktion Dreikönigssingen 2025

Am Hl.-3-Königstag zogen in Gansheim wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche als Sternsinger durch die Straßen, um den Segen in die Häuser zu bringen. Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ setzen sich die Sternsinger in diesem Jahr für die Grundrechte der Kinder weltweit ein. Die Aktion verbindet Brauchtum mit einem starken sozialen Engagement. Die Sternsinger sammelten Spenden in Höhe von 1202,60 Euro, die Kindern in Not helfen, sei es durch Bildung, medizinische Versorgung oder anderweitige Unterstützung.

