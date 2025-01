FC Marxheim/Gansheim erhält die "Silberne Raute" des BFV

Der Vorstand des FC Marxheim/Gansheim lud zur gemeinsamen Weihnachtsfeier auf das Sportgelände in Gansheim ein. Die rund 200 Besucher des "FCMG-Weihnachtsmarktes" erwartete neben Klassikern wie Steak- oder Bratwurstsemmeln, Punsch und Glühwein, auch Chips am Spieß und leckere Waffeln. Dazu beschenkte der Weihnachtsmann die Kleinsten mit Schokolade und auch die "Großen" kamen nicht zu kurz, denn in ihren Reden bedankten sich die Vorstände Alfons Dußmann und Bernhard Zinsmeister bei allen Helferinnen und Helfern, Trainerinnen und Trainern, den zahlreichen neuen und alten Übungsleiterinnen und Übungsleitern und hatten für alle noch ein Präsent als Zeichen des Dankes dabei. Der Höhepunkt wartete allerdings am Ende des Jahresrückblicks, in dem alle Ereignisse und Erfolge des Jahres 2024 den Anwesenden präsentiert wurden: BFV Kreis-Vorsitzender Schwaben&Donau und Kreis-Ehrenamtsbeauftragter Josef Wiedemann verlieh dem Verein das Gütesiegel die "Silberne Raute"! Diese Auszeichnung ist mit einer Zertifizierung in der Wirtschaft vergleichbar und bescheinigt dem Verein, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird. Nicht zuletzt sind die vierzig geprüften Kriterien, gegliedert in die vier Kategorien Ehrenamt – Breitensport - Jugend - Prävention –, auch eine Aufzählung von Anforderungen an den modernen (Fußball-)Verein unserer Zeit. Sie sind eine Leistungsbeschreibung für jeden Mitarbeiter in den Vereinen, vor allem aber den dort handelnden Führungskräften. Bis tief in die Nacht dauerte das bunte Treiben und bot einen würdigen Abschluss eines ereignisreichen Jahres 2024.