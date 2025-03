Weltgebetstag der Frauen in Gansheim Kürzlich fand in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Gansheim der diesjährige Weltgebetstag der Frauen statt, der unter dem inspirierenden Thema „Cookinseln“ stand. Mit dem herzlichen Maori-Gruß „Kia orana“ – was so viel wie „Möge das Leben gut und erfüllend sein“ bedeutet – wurden die über 70 Besucherinnen aus allen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Marxheim-Daiting von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und Organisatorin Kathrin Mittl herzlich begrüßt. Jede Teilnehmerin erhielt zu Beginn des Gottesdienstes eine Blumenkette, die symbolisch die Verbundenheit mit den Frauen der Cookinseln herstellt. Diese Blumenketten sind eine traditionelle Geste der Gastfreundschaft und werden auch in den Gottesdiensten der Cookinseln getragen. Die vielfach bewegenden Beiträge von den 31 mitwirkenden Gansheimer Frauen und die musikalischen Darbietungen des Frauenchores Gansheim, unter der Leitung von Organist Franz Schmid, vermittelten den Geist der Verbundenheit mit den Christinnen der Cookinseln. Die Christinnen der Cookinseln, einer atemberaubenden Inselgruppe im Südpazifik, luden Frauen weltweit ein, ihre positive Sichtweise auf das Leben zu teilen: „Wir sind wunderbar geschaffen!“ Diese Botschaft bildete einen zentralen Teil der Liturgie, die den Besucherinnen auch die Schattenseiten des Lebens auf den Cookinseln näherbrachte. Während die Inseln auf den ersten Blick wie ein Tropenparadies erscheinen und der Tourismus als wichtigster Wirtschaftszweig gilt, leben dort dennoch etwa 15.000 Menschen in einer Realität, die auch Herausforderungen und soziale Probleme umfasst. Sehr solidarisch zeigten sich die Besucherinnen bei der Kollekte mit 343,10 Euro. Die Spende hilft, die Rechte von Mädchen und Frauen zu stärken und neue Zukunftsperspektiven zu schaffen. Den schönen Abend ließen noch zahlreiche Frauen beim geselligen Beisammensein im Schützenheim Gansheim ausklingen.

