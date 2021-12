Gartenstraße ist fertig asphaltiert

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat es für die Anlieger der Gartenstraße in Feldheim gegeben. Mit der Asphaltierung des nördlichen Teils ist die Tragschicht in der gesamten Straßenlänge abgeschlossen. In dem über einen Kilometer langen Straßenzug einschließlich Rainer Straße wurden während des Jahres die Wasser- und Kanalleitungen sowie Strom und Telekommunikation erneuert beziehungsweise saniert. Die Gehwege warten noch auf die Asphaltierung. Mit Nettobaukosten von 3,63 Millionen Euro (1,4 Millionen für Kanal, 730.000 Euro für Wasser und 1,5 Millionen für Straße und Gehwege), dazu Mehrwertsteuer und Baunebenkosten, hat die Gemeinde damit eines der kostenintensivsten Projekte ihrer Geschichte zu finanzieren.