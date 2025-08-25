Wohnmobil verliert eine 11-Kilo-Gasflasche

Eine auf der Bundesstraße 2 zwischen Donauwörth und Kaisheim herumschleudernde 11 Kilo schwere Gasflasche hat am Sonntagnachmittag Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Die Polizei spricht von „augenscheinlich glücklichen Umständen“, denen es zu verdanken ist, dass es keine größeren Sachschäden oder gar Verletzte gegeben hat. Die Gasflasche Verantwortlich für den dennoch spektakulären Unfall ist ein 70-jähriger Fahrer, der dort auf Höhe der Anschlussstelle Kaisheim-Süd gegen 15.45 Uhr mit einem Wohnmobil unterwegs war und dessen unverschlossene Tür des Gasfaches auf der linken Fahrzeugseite sich während der Fahrt öffnete.

Die Gasflasche prallte zurück in den Gegenverkehr

Die befüllte und ungesicherte 11-Kilo-Gasflasche fiel in der Folge aus dem Wohnmobil auf die Fahrbahn. Dort schleuderte sie gegen ein Auto, das von einer 68-Jährigen gefahren wurde. Die Flasche prallte gegen den Wagen und wurde durch den heftigen Anstoß gegen die rechtsseitige Leitplanke katapultiert. Von dort prallte sie zurück auf die Straße und im Gegenverkehr in den ankommenden Wagen einer 25-Jährigen, die in Richtung Nürnberg unterwegs war. Weitere Autofahrer setzten einen Notruf über diesen Kettenunfall bei der Polizei ab.

Eine solche 11-Kilo-Propangasflasche wurde über die B2 bei Kaisheim geschleudert. Foto: dwArchiv

Beide beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit

Beide demolierte Pkw waren nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Das Wohnmobil blieb unbeschädigt. An der Gasflasche wurden durch die Kollisionen das Ausstromventil sowie das Gehäuse beschädigt. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 6000 Euro. Die aufnehmenden Beamten zeigten den 70-Jährigen wegen Verdachts auf Verstöße gegen das Gefahrgutbeförderungsgesetz sowie die Straßenverkehrsordnung an. (wüb mit AZ).