Gemeinsam für Frieden und Freiheit in Donauwörth: damit sich Geschichte nicht wiederholt

Am 8.Mai jähren sich das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus zum 80. Mal. Vor diesem Hintergrund fand am Gedenkstein in der Promenade in Donauwörth eine öffentliche Gedenkfeier zum „Tag des Selbstbestimmungsrechts“ statt. MdL Wolfgang Fackler hatte die Veranstaltung gemeinsam mit Martin Hofmann organisiert, um die „stete Erinnerung an das Schicksal der Vertriebenen aufrechtzuerhalten“. Alljährlich wird am 4.März der Sudetendeutschen gedacht, die an eben jenem Tag 1919 in der Tschechoslowakei bei friedlichen Demonstrationen für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts getötet wurden.

„Was ist eigentlich los mit dieser Welt? In welcher Zeit leben wir bloß?“, das werde er oft gefragt, so Fackler, Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste. Wir erlebten aktuell nicht nur eine Zeitenwende, sondern einen Epochenbruch, vergleichbar mit 1918, 1945 und 1989. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe unfassbares Leid, Tod und Zerstörung über unser europäisches Partnerland gebracht. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 80 Jahre nach der Zerstörung Donauwörths durch verheerende Bombenangriffe sei auch die Tradition der Erinnerung an die Vertriebenen so wichtig, um zu verhindern, dass sich Geschichte wiederhole.

Edmund Schiefer: „Das darf nicht mehr passieren!“

Edmund Schiefer, Bezirksvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft Schwaben, bekräftigte in seiner Ansprache, dass der 4. März nichts von seiner Bedeutung eingebüßt habe. Auch heute gebe es wieder einzelne Personen, die mit Macht und Geld Menschen vertreiben und Grenzen willkürlich verschieben wollten. „Das darf nicht mehr passieren!“ rief Schiefer.

OB Jürgen Sorré verdeutlichte ebenfalls, dass das Thema Zerstörung, Flucht und Vertreibung 80 Jahre nach Kriegsende aktueller denn je sei. „So weit weg, wie sie für uns alle schienen, sind die damaligen Verhältnisse nicht mehr“. In Zeiten zunehmender nationalistischer und territorialer Interessen gelte es, wachsam zu bleiben. Als eine der größten Leistungen der Nachkriegsgeschichte Donauwörths hob Sorré die gelungene Integration der Heimatvertriebenen in die Stadtgesellschaft und deren tatkräftige Hilfe beim Wiederaufbau hervor. Die Schicksale der Vertriebenen seien eine stete Mahnung: „Lassen sie uns gemeinsam für Frieden, Freiheit und Demokratie einstehen!“

Rund 12 Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben

Hauptredner MdL Fackler erinnerte nochmals an das Kriegsende am 8. Mai 1945. Geschätzte 12 Millionen Heimatvertriebene, von denen unfassbare zwei Millionen Menschen die Zwangsvertreibung nicht überlebten, hätten als direkte Folge des von den Nationalsozialisten begonnenen Krieges nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Würde verloren. Ausführlich beschrieb Fackler die verheerenden Bombenangriffe auf Donauwörth im April 1945, die kurz vor Kriegsende die Innenstadt in ein Trümmerfeld verwandelten. Dem Bombenhagel fielen fast 300 Menschen zum Opfer, die niemals vergessen werden dürften. Die Bewahrung des Friedens müsse oberste Lehre aus all dem unermesslichen Leid sein, das der Krieg verursacht habe.

Gegen die drei neuen Fronten Russland, Trumpismus und die innere Spaltung der Länder müsse Europa zusammenstehen. Ein äthiopisches Sprichwort laute: „Wenn Spinnen vereint weben, können sie gemeinsam einen Löwen fesseln“. Denn die „Löwen“ würden hungriger, schloss Fackler seine Rede. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier von der Stadtkapelle Donauwörth.