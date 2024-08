Motorradfahrer überholt in Genderkingen auf dem Gehweg

Ein Motorradfahrer ist in Genderkingen mit einem gefährlichen Überholmanöver negativ aufgefallen. Nun ermittelt die Polizei gegen den jungen Mann.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.20 Uhr in der Ortsdurchfahrt. Auf dieser war eine 61-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Donauwörth unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Ortsende musste die Frau in einer leichten Linkskurve abbremsen, weil sich zwei Radler vor ihr auf der Straße befanden. Plötzlich so die Polizei, schloss hinter dem Pkw ein Motorradfahrer auf und überholte den Wagen und die beiden Radfahrer auf der rechten Seite über den Gehweg. Als der Kradfahrer anschließend zurück auf die Straße lenkte, gerieten die Radler ins Schlingern und die 61-Jährige musste stark auf das Bremspedal treten, um einen Unfall zu verhindern.

Die Frau verständigte die Polizei. Die machte ersten Ermittlungen zufolge einen 25-Jährigen aus einer Nachbargemeinde als mutmaßlichen Fahrer ausfindig. Die beiden Radler sind derzeit noch unbekannt. Die Inspektion Rain bittet die Betroffenen, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)