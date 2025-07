Neue Pläne für Kita-Erweiterung in Kaisheim

Mit veränderten Plänen möchte der Marktgemeinderat in Kaisheim so schnell wie möglich die Kapazitäten der Kindertagesstätte erweitern. Das soll in einem ehemaligen Wohnhaus mit Arztpraxis an der Hauptstraße geschehen. Dieses hat die Kommune bereits vor ein paar Jahren für längere Zeit angemietet. Das Grundstück grenzt an das Kita-Gelände an. Die Ratsmitglieder fassten nun Beschlüsse, um das Projekt voranzubringen.

