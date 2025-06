Wer die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren in der Marktgemeinde Kaisheim in Anspruch nimmt, erhält in bestimmten Fällen bald eine Rechnung. Nachdem der Gemeinderat eine entsprechende Satzung dazu inhaltlich bereits besprochen und abgesegnet hatte, fasste er nun den Beschluss und setzte den Termin fest, von dem an die neue Regelung gilt.

