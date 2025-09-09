Icon Menü
Gemeinderat in Buchdorf hält an Plänen für Bürgerhaus fest

Buchdorf

Gemeinderat hält an Plänen für Bürgerhaus fest

Die Fraktion der PWG/FW im Buchdorfer Gemeinderat würde das geplante Gebäude gerne drehen. Warum die Mehrheit des Gremiums da nicht mitspielt.
Von Helmut Bissinger
    Die Bauarbeiten für das Bürgerhaus. das an dieser Stelle neben dem Rathaus (im Hintergrund) entstehen, haben noch immer nicht begonnen.
    Die Bauarbeiten für das Bürgerhaus. das an dieser Stelle neben dem Rathaus (im Hintergrund) entstehen, haben noch immer nicht begonnen. Foto: Helmut Bissinger

    Immer wieder mussten die Pläne für den Bau des Bürgerhauses in Buchdorf geändert werden. Jetzt soll das Ausheben der Baugrube unmittelbar bevorstehen. In diese Situation platzte nun ein Antrag, der Gemeinderäte von PWG und Freien Wählern: Sie wollen das Gebäude neu ausrichten, um im Hinblick auf die später notwendige Erweiterung des Dorfplatzes Kosten einzusparen. Mit einem Infoblatt hatte sich die Gruppierung im Vorfeld an alle Bürgerinnen und Bürger gewandt.

