Gemeinderat in Buchdorf vollzieht beim Thema Hartplatz eine Kehrtwende

Buchdorf

Öffnung von Hartplatz: Gemeinderat vollzieht Kehrtwende

Eine Petition, der Protest von Anliegern: Die Freizeiteinrichtung in Buchdorf sorgt für Diskussionen. Warum der Gemeinderat nun wieder anders entscheidet.
    Der Gemeinderat in Buchdorf hat nun den Beschluss zurückgenommen, den Hartplatz wieder für die Allgemeinheit zu öffnen. Foto: Helmut Bissinger

    Kehrtwende in der Diskussion um die Öffnung der Sportanlage (Hartplatz) neben den Tennisplätzen in Buchdorf: Der Gemeinderat hat nun seinen Beschluss zurückgenommen, die Freizeiteinrichtung wieder für die Allgemeinheit zu öffnen. Insgeheim wird sich Gemeinderätin Paula Haunstetter (PWG/FW) darüber gefreut haben, doch zufrieden kann sie nicht sein. Zwar schloss sich das Landratsamt Donau-Ries in seiner Beurteilung Haunstetters Argumentation an, wonach die Öffnung rechtswidrig sei, doch gelöst ist die Thematik deshalb noch lange nicht.

