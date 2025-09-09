Öffnung von Hartplatz: Gemeinderat vollzieht Kehrtwende

Kehrtwende in der Diskussion um die Öffnung der Sportanlage (Hartplatz) neben den Tennisplätzen in Buchdorf: Der Gemeinderat hat nun seinen Beschluss zurückgenommen, die Freizeiteinrichtung wieder für die Allgemeinheit zu öffnen. Insgeheim wird sich Gemeinderätin Paula Haunstetter (PWG/FW) darüber gefreut haben, doch zufrieden kann sie nicht sein. Zwar schloss sich das Landratsamt Donau-Ries in seiner Beurteilung Haunstetters Argumentation an, wonach die Öffnung rechtswidrig sei, doch gelöst ist die Thematik deshalb noch lange nicht.

