Gemeinde will den Ortskern in Kaisheim aufwerten

Der Ortskern in Kaisheim ist in der Region eine Besonderheit. Über Jahrhunderte bestand dort ein mächtiges Kloster mit zahlreichen Gebäuden. Um den historischen Komplex herum entwickelte sich nach und nach eine Siedlung. Heute sind manche der alten Bauwerke sanierungsbedürftig. Gleiches gilt für den Münsterplatz. In den kommenden 15 Jahren möchte die Marktgemeinde diesen Bereich mithilfe eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts, kurz Isek, aufwerten. Nun hat der Gemeinderat die formalen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kommune, aber auch Privatleute in einem genau festgelegten Bereich bei bestimmten Maßnahmen in den Genuss von hohen staatlichen Förderungen kommen können.

