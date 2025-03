Der Gemeinderat in Kaisheim hat nun doch etwas an dem Entwurf des Regionalen Planungsverbands Augsburg für die möglichen Vorranggebiete für Windkraft auszusetzen. Kürzlich hatte das Gremium noch beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben, da die zwei kleinen Flächen, die auf dem Gebiet der Kommune, vorgesehen sind, wohl niemanden stören würden. Doch dem ist nicht so.

