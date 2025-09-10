Gemeinderat Niederschönenfeld diskutiert die Stellplatzsatzung intensiv

Kopfzerbrechen machte dem Gemeinderat Niederschönenfeld die Einführung einer Stellplatzsatzung. Die Bestimmung in der Bayerischen Bauordnung entfällt am 1. Oktober – das Problem wird „kommunalisiert“, so Bürgermeister Stefan Roßkopf. Während viele Städte entsprechende Satzungen ergänzend zum Gesetz bereits bisher hatten, haben die meisten Gemeinden nur Regelungen für neue Baugebiete. Bürgermeister Roßkopf legte dem Gemeinderat das Muster des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr als Entscheidungsgrundlage vor. Je neu entstehender Wohnung werden zwei Stellplätze gefordert.

Klarstellen konnte er, dass „Altbestand“ nicht betroffen ist, sondern die Pflicht nur bei Baumaßnahmen greift. Die Zweckentfremdung notwendiger Stellplätze als Lagerraum ist verboten, so das Satzungsmuster. Wegen einiger offener Fragen vertagte der Gemeinderat die Entscheidung. Berichten soll die Verwaltung, ob man die Nutzung der notwendigen Stellplätze verbindlich verlangen kann, damit weniger auf den Straßen geparkt wird. Weiter soll die Verwaltungsgemeinschaft berichten, welche der Bebauungspläne bereits Stellplatzvorschriften enthalten. (arh)