Gemeinderat Stephan Hohertz im Urlaub gestorben

Der Oberndorfer Gemeinderat und Zahnarzt in Rain, Stephan Hohertz, ist am Mittwoch an seinem Urlaubsort auf der Insel Mauritius plötzlich verstorben. Der 40-Jährige ist vielen Rainer und Oberndorfer Bürgerinnen und Bürgern aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit und seines kommunalpolitischen Engagements bekannt. Er hatte als Zahnarzt in Donauwörth gearbeitet, dann vor fünf Jahren eine Praxis in Rain übernommen und saß seit Mai 2020 im Gemeinderat Oberndorf. Bürgermeister und Ratskolleginnen und -kollegen sind „zutiefst erschüttert“, wie Gemeindechef Franz Moll auf Anfrage sagt. Stephan Hohertz habe sich mit offener, konstruktiver und herzlicher Art nicht nur als stellvertretender Wasserzweckverbandsrat der Oberndorfer Gruppe zum Wohle der Allgemeinheit eingebracht, sondern auch in der Entwicklung der Gemeinde und da schwerpunktmäßig als Vereinsreferent. „Das ist ein unbegreiflicher Schicksalsschlag“, so Franz Moll. „Stephan Hohertz war extrem beliebt und geschätzt. Wir sind schockiert und fühlen mit seiner Familie und seinen Angehörigen.“ (wüb)