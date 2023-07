Gempfging

"Mondlose Nacht" im Märchengarten begeistert die Zuhörer in Gempfing

Plus Der Singkreis Gempfing unter Erich Hofgärtner bot eine zauberhafte Serenade. Es gab Überraschungen und der Pianist amüsierte mit süffisanten Bemerkungen.

Alle (Um-)Wege führten an diesem Samstagabend nach Gempfing in einen Märchengarten - den Gempfinger Pfarrhof. Einen Ort, an dem Kunst und Kultur blühen. Ein Ort, dessen Initiatoren jüngst zweifach ausgezeichnet wurden. Es ist das Werk eines Kreises von Enthusiasten um Erich Hofgärtner, der die vielen freudig begrüßte, die jetzt der Einladung zur Serenade gefolgt waren.

Mit „Nobili spettatori“ - so der Titel eines frühbarocken Madrigals des damals sehr produktiven Komponisten Adriano Banchieri wurde der Auftakt gemacht. Dessen Publikationen sind musikalisches Theater. Kuckuck, Hund, Eule und Katze wetteifern lautmalerisch im Chor, finden sich harmonisch im fala-la la-lala-Refrain wieder. Der Singkreis Gempfing – dem auch Rains Bürgermeister Karl Rehm als Sänger lange angehört hatte, intonierte munter, sicher und launig. Schönstimmig.

