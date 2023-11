Barocke Sphärenklänge im Gempfinger Pfarrhof

Viktor Töpelmann und Daniela Niedhammer geben an Gambe und Truhenorgel ein beeindruckendes Konzert in der Gempfinger Marienkapelle.

Seit Jahrtausenden haben Menschen, Philosophen und Mathematiker nach Wegen gesucht, den – wie man meinte - harmonischen Zusammenklang der Himmelsgestirne in Musik zu übersetzen. Als der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler 1619 sein Werk über die Weltharmonie (Harmonices Mundi) veröffentlichte, inspirierte das viele Komponisten dazu, mit ihrer Musik eine Verbindung zwischen der Welt und der göttlichen Sphärenharmonie herzustellen. Arien, Symphonien und Sonaten stellten damit also nicht nur eine Abfolge von harmonischen Tönen dar, sondern sie erzählen auch Geschichten und Gleichnisse vom Wirken des Göttlichen in der Welt.

Viktor Töpelmann, fasziniert von den barocken Sphärenklängen und gleichermaßen aktiv als Cellist und Gambist, hat sich auf die Suche nach den entsprechenden Klängen aus dem 17. Jahrhundert gemacht. Da die Kompositionen vielfach für das Violinenspiel angelegt sind, hat Viktor Töpelmann sie für die Gambe transkribiert. Im Zusammenspiel von Gambe und Truhenorgel, die von der Basler Dirigentin, Cembalistin und Organistin Daniela Niedhammer gespielt wurde, gaben beide Künstler nun ein beeindruckendes Konzert in der Gempfinger Marienkapelle.

Viktor Tölpelmann und Daniela Niedhammer spielten in Gempfing

Der kontemplative Charakter der Kompositionen ergibt sich aus den Themen: Die Sonata VI Heinrich Ignaz Franz von Bibers (1644–1704) über Christi Leiden am Ölberg war ursprünglich dem Salzburger Erzbischof zur privaten Andacht gewidmet. Seine Sonata XIV hat das Mysterium der Himmelfahrt Mariens zum Thema: Aus dunklen Tönen, die das leere Grab symbolisieren, steigt die Musik der Gambe in Variationen wunderbar nach oben, wird immer freier, heller und filigraner bis im blauen Dunst Maria in den Himmel entschwebt.

Damit war der Rahmen gesetzt und die Zuhörer konnten sich noch an weiteren Kompositionen von August Kühnel (1645 – nach 1699), Johann Heinrich Schmelzer (c1620–1680) –1704), Johann Pachelbel (1653-1706) und Johann Schop (gest. 1667) erfreuen.

Die Kapelle erwies sich für die klingenden Himmelsvisionen und das virtuose Spiel der beiden Künstler wieder einmal als bestens geeigneter Konzertsaal. (anlö)