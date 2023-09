Gempfing

11:29 Uhr

Bemalte Glasscheiben als neuer Blickfang im Gempfinger Pfarrhof

Plus Der Gempfinger Pfarrhof erhielt als Schenkung bemalte Glasscheiben und andere Arbeiten aus dem Nachlass Josef Oberbergers. Der hatte eine Vorliebe für Nasenbohrer.

Der Förderverein Gempfinger Pfarrhof erhielt in den vergangenen Jahren durch Schenkungen einen beachtlichen Fundus an Werken des Münchner Malers Josef Oberberger (1904-1995). Oberberger hatte sich insbesondere auch durch seine Glasfenster in schwäbischen Kirchen (unter anderem in der Donauwörther Stadtpfarrkirche) und in den Domkirchen von Regensburg und Augsburg großen künstlerischen Ruhm erworben.

2022 kuratierte Erich Hofgärtner, der Vorsitzende des Fördervereins, im Pfarrhof eine umfangreiche Werkschau von Schülerinnen und Schülern Josef Oberbergers. Dies veranlasste Hans Bernhard, einen langjährigen Schüler, Freund und Wegbegleiter Oberbergers, dazu, dem Pfarrhof eine umfangreiche Schenkung von Werken Oberbergers zu übergeben. Die Schenkung umfasst 27 bemalte Glasscheiben, sogenannte Kabinettscheiben sowie eine Fülle von Grafiken, Radierungen, Lithografien und bemalten Fliesen.

