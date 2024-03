Gempfing

Diebe stehlen alle vier Räder von Auto in Gempfing

In Gempfing richten Unbekannte an einem Pkw Schaden an. Sie machen sich auch an einem Altkleidercontainer zu schaffen.

Von einem Fahrzeug, das in Gempfing geparkt war, haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag alle vier Räder gestohlen. Nach Angaben der Polizei passierte dies in der Wengener Straße. Um die Räder abzumontieren, bockten die Täter das Fahrzeug auf. Allein dadurch entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinzu kommt die Beute, die einen Wert von rund 750 Euro hat. Dies ist aber nicht der einzige Fall in dem Rainer Stadtteil, der die PoIizei beschäftigt. Im gleichen Zeitraum versuchte sich ein Dieb Zugang zu einem Altkleidercontainer zu verschaffen, was ihm augenscheinlich aber nicht gelang. Der Container ist circa 50 Meter von der Stelle entfernt, an welcher das Auto geparkt war. Die Gesetzeshüter gehen von einem Zusammenhang aus. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

