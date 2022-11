Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Ein Unbekannter ist zwischen Mittwoch und Donnerstag mit einer Leitplanke zusammengerauscht. Der Fahrer ist danach einfach weitergefahren.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Mercedes Citan beschädigte laut Polizei in der Zeit vom 16. bis 17. November eine Leitplanke an der Kreisstraße DON 31. Offensichtlich war das Fahrzeug von Etting in Richtung Gempfing gefahren und in Höhe der Leitplanke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Wagen unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes müsste das beteiligte Fahrzeug stark beschädigt sein. Bei der Unfallaufnahme wurden Teile der Rückleuchte eines Mercedes Citan aufgefunden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-10.

