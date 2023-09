Faltsch Wagoni wirft im Gempfinger Pfarrhof "Palast ab"

"Faltsch Wagoni" besingt in Gempfing Paarbeziehungen und Menschheits-Probleme. Über SUV-Eltern, Klimawandel und Kreuzfahrer, die auf Flüchtlingsboote treffen.

40 Jahre sind Silvana und Thomas Prosperi schon als Duo "Faltsch Wagoni" auf zahlreichen namhaften Kleinkunst-Bühnen Deutschlands unterwegs. Sie spielen im Scharfrichterhaus in Passau wie im Hamburger Theaterschiff oder in der Münchner Lach und Schieß Gesellschaft. Ihr Programm mäandert in ganz eigener Manier zwischen Musikkabarett und komisch-musikalischem Wortbeat. Der Humor kommt dabei auch in ihrem Jubiläumsprogramm „Palast abwerfen“ nicht zu kurz.

Aber den Hintergrund bilden stets die Irritationen, an denen sich Paarbeziehungen und die ganze Menschheit abarbeiten. Ein Schuss Melancholie und Ironie darf bei der Betrachtung allerdings nicht fehlen, so etwa bei dem wunderbar swingenden „Der blaue Planet schaukelt durchs All wie ein beschwipster Opernball“ oder bei dem Lied „Begrabt mein Herz in der Krümmung des Raumes“. Wie lässt sich die Welt und das Klima retten? Möglicherweise durch „Mehr weniger“ oder einfach durch „Ließe sich vermeiden“.

Kreuzfahrer blicken auf Mittelmeer-Flüchtlinge

Demgegenüber ist die Sehnsucht nach großen Autos ungebrochen: „Wir fahren SUVs“ - und bevorzugt unsere Kinder bis zum Eingangstor von Kindergarten und Schule. Ganz aktuell lenkten Silvana und Thomas Prosperi den Blick auf das Mittelmeer, auf dem Kreuzfahrer und Kreuzfahrerinnen oben vom Deck auf die Flüchtlingsboote im Wasser herabsehen: „O Mittelmeer, du armes Meer.“ Vielleicht gibt es ja zumindest für den Alltagsstress einen (vermeintlichen) Ausweg: „Wie wunderbar, wenn nichts geschieht!“ Mit großem Applaus und zwei Zugaben endete das große Gastspiel auf der kleinen Bühne des Pfarrhofs. (anlö)