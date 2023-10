Gempfing

15:12 Uhr

Faszinierende irisch-schottische Klänge im Pfarrhof Gempfing

Plus So spontan war dieses Gastspiel des Trios Fabio Rinaudo, Elena Spotti und Luca Rapazzini und doch so perfekt. Auf welche Weise die drei musikalisch auf die grüne Insel entführten.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Ungezähmte, wilde Musik, die so klingt, als wäre sie im Augenblick der Fantasie und der musikalischen Intuition der Spielenden entsprungen. Überschäumende Lust am Musikantischen, am Rhythmischen, am Tänzerischen: Im Gempfinger Pfarrhof gastierten drei Musikern aus Italien, die dort am Lechrain bekannt sind, denn schließlich war Fabio Rinaudo schon im Frühjahr hier.

Und: Sie gehören hier in diesen Pfarrhof mit seiner einnehmenden Gastlichkeit, den derzeit ausgestellten, hinreißenden Zeichnungen des Malers Josef Oberberger, dem schmackhaft aufkochenden „Hauspersonal“, sprich der Familie Hofgärtner. Vor dem Konzert lud Erich Hofgärtner zu einem Glas Sekt, galt es doch, das binnen Wochenfrist ausverkaufte Konzert, zu feiern, das erst am 29. September in einer Spontanaktion ins Programm aufgenommen wurde.

