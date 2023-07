Förderverein Gempfinger Pfarrhof erhält Auszeichnung für sein kulturelles Engagement

Plus Der Förderverein Gempfinger Pfarrhof erhält die Pro-Suebia-Medaille. Und eine weitere Anerkennung wartet noch auf das Team um den Vorsitzenden Erich Hofgärtner.

Was verbindet kulturelle Persönlichkeiten wie Josef Oberberger, Hilda Sandtner, Heinz Köppendörfer, Georg Simnacher, Dirk Heißerer, Alfons Schweiggert, Erich Schickling oder Arthur Maximilian Miller? Ja: Alle ihre Biografien sind bei Wikipedia zu finden. Und Ja: Sie sind auf unterschiedliche Weisen mit dem Pfarrhof im Rainer Stadtteil Gempfing verbunden.

Der 1981 generalsanierte Pfarrhof von 1709 war Wohn- und Amtssitz des 1990 verstorbenen letzten Gempfinger Pfarrers Wolfgang Steiner. Danach wurde er noch einige Jahre von dessen Haushälterin und einem Aushilfspriester bewohnt. Ab 2002 war er verwaist. In dieser Situation entschied man sich auf Initiative von Erich Hofgärtner und Anton Löffelmeier für eine gemeinschaftliche Nutzung des Anwesens.