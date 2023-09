Gempfing

15:42 Uhr

Förderverein Gempfinger Pfarrhof erhält Dokumente von und zu Josef Oberberger

Plus Hans und Ingeborg Bernhard machten dem Verein eine großzügige Schenkung, die nun präsentiert wird. Die Vernissage zur Ausstellung findet am 23. September statt.

Über ein unerwartetes Geschenk darf sich der Förderverein Gempfinger Pfarrhof freuen: Der Künstler Hans Bernhard und seine Frau Ingeborg, die über einen reichen Fundus an Arbeiten, Fotografien und Dokumenten von und über den Akademiemaler Josef Oberberger verfügen, haben dem Verein einen Teil davon überlassen. Diese Kabinettscheiben, Grafiken und Kunstdrucke werden nun in einer Ausstellung gezeigt. Die Vernissage findet am Samstag, 23. September, 10.30 Uhr statt. Die Veranstaltung wird musikalisch von der Gruppe "Tea for three" umrahmt.

Die Glasmalerei ist eine Kunstform, die in ihrer Wirkung vom Tageslicht abhängt. Sie verändert sich je nach Tageszeit, Jahreszeit und Witterung. In der Dunkelheit ist ein Glasfenster ohne Leben. Deshalb muss der Glaskünstler immer mit dem Licht malen. Der Münchner Hans Bernhard hat ein Leben lang mit dem Medium Glas gearbeitet. Im Jahre 1954 begann er seine Lehre in der renommierten Mayer’schen Hofkunstanstalt in München, wo er 45 Jahre lang als Glasmaler und Werkmeister tätig war. Im Jahre 1964 lernte er dort Josef Oberberger (1904–1995) kennen, der damals mit den Fenstern für die Augustinuskapelle im Augsburger Dom beschäftigt war.

