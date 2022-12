Gempfing

vor 49 Min.

Geige und Klavier in Gempfing im hoch beglückenden Dialog

Plus Sophia Thum und Marina Forthofer-Safiullina boten im Pfarrhof Gempfing eine kammermusikalische Sternstunde. Was das Konzert so besonders machte.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Da steht nun dieses zierliche, erfrischend natürliche Persönchen mitten im Raum - alle Augen auf sich gerichtet. Gerade einmal 16 Jahre alt und so völlig bar jeglicher Affektiertheit spielt sie auf ihrer Geige mit einer Reife in Technik und Ausdruck, dass einem schier der Atem stockt. So jung sie noch ist, diese Sophia Thum aus Münster, so präzise, so kultiviert und mit solch virtuoser Beherrschung meistert sie doch schon ihr Instrument. Flankiert von Marina Forthofer-Safiullina am Klavier, die kongenial als ebenso behutsame wie auch zupackende Partnerin agiert, gerät das Konzert mit dem Titel "@emotion_reloaded 2022.12.10" zu einer kammermusikalischen Sternstunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen