Grenzenlos kreativ - ein Lehrer lässt seinen Schülern freien Lauf

Plus Auf dem Gelände des Gempfinger Pfarrhofs sind bis 16. Oktober künstlerische Arbeiten von 60 ehemaligen Studenten des Akademie-Dozenten Josef Oberberger ausgestellt.

"Es war eine wilde, verrückte Zeit, aber auch eine wunderschöne", schreibt die Künstlerin Maria Detloff über die 68-er Jahre an der Münchner Akademie der schönen Künste, wo die allgemeinen politischen Unruhen spürbar waren. Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund war sie Schülerin bei Professor Josef Oberberger und erinnert sich: "Wir haben uns oft mit ihm im Café Schmid getroffen und sind mit ihm hängen geblieben. Wir alle haben von ihm viel mitgenommen für unser Leben."