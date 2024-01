Gempfing

vor 17 Min.

Großartige Sprecherstunde in der Gempfinger Pfarrkirche

Plus Sprecherinnen und Sprecher des BR gestalteten zusammen mit dem Gempfinger Singkreis eine besinnliche Veranstaltung. Anrührende Texte und bravouröser Chorklang.

Von Elke Böcker und Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Zugunsten der Aktion Sternstunden und zur Freude aller Gäste fand zum Ausklang des alten Jahres in der Gempfinger Pfarrkirche unter dem Titel „Wie schön leuchtet der Abendstern“ eine Sprecherstunde des Bayerischen Rundfunks mit dem Gempfinger Singkreis unter Leitung von Erich Hofgärtner statt. Zwischen den Jahren findet sich ein bisschen staade Zeit. In diesen Tagen leuchten manche Gedanken und manche Melodien ganz besonders hell. So auch die vielschichtigen Texte der BR-Moderatorinnen und Moderatoren und die Lieder des Gempfinger Singkreises.

Moderator Martin Fogt stimmte mit dem Gedicht „Vier Kerzen“ auf die inspirierende und besinnliche Nachmittagsveranstaltung ein. Gleich der vierten Kerze „Hoffnung“ dürfen wir selbige nicht verlieren und die darauffolgenden Gedanken ließen etwas von der dazu notwendigen Menschlichkeit spüren, die uns allen innewohnt. „Machet die Tore weit“ sang dazu der Gempfinger Singkreis mit lebhaftem Engagement. Der Chor unter der Leitung von Erich Hofgärtner zeigte sich auf den Punkt fit. Er überzeugte mit klar artikulierter Textverständlichkeit, überlegter Phrasierung und sauberen Einsätzen mit wohl abgewogener Balance der Stimmen. Die wenigen wackeren Männer mussten sich da in der Übermacht der weiblichen Chormitglieder durchaus behaupten, was ihnen - von sehr seltenen kleinen Wacklern abgesehen - bravourös gelang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen