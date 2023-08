Was ein bedeutender Schriftsteller zur Heimatgeschichte Haselbachs beitrug

Von Erich Hofgärtner - 18:00 Uhr

Arthur Maximilian Miller unterrichtete 1923 als Junglehrer in Haselbach. Seine Aufzeichnungen haben unschätzbaren dokumentarischen Wert für die Heimatgeschichte.

"Der Erste Weltkrieg mit all seinen Folgen war kaum fünf Jahre vorüber, die Inflation in vollem Gange. Not an allen Ecken und Enden..." So schrieb der Autor Arthur Maximilian Miller im Vorwort seines Romans „Das Jahr der Reife“ – erschienen 1931. Das Buch erzählt die Geschichte des Junglehrers Matthäus Graf, der seine Zeit als Lehramtsanwärter im abgeschiedenen Abenberg verbringen musste. Hinter der Romanfigur verbirgt sich der Autor selbst, der vor genau 100 Jahren – ins altbairische Haselbach ( Ehekirchen) versetzt wurde.

Arthur Maximilian Miller (1901-1992) gilt heute als bedeutender schwäbischer Schriftsteller. „Das Jahr der Reife“ war sein Erstlingswerk, verfasst auf der Grundlage eines Tagebuches, das er in den ersten Monaten seines Haselbacher „Schicksalsjahres“ geführt hatte. 1925 legte er es zusammen mit den Briefen aus dieser Zeit als „Haselbacher Buch“ an. Es umfasst 220 handgeschriebene Seiten und wird in der Augsburger Staatsbibliothek aufbewahrt. Personen und Orte sind mit den tatsächlichen Namen benannt, außerdem gibt es keine Fiktionen. Damit ist das „Haselbacher Buch“ für Ortsgeschichte und Heimatkunde von einem unschätzbaren dokumentarischen Wert.

