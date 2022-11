Gempfing

12:00 Uhr

I Liguriani beim Wohnzimmerkonzert in Gempfing

Die Formation I Liguriani begeisterte das Publikum in Gempfing. Die Musiker gelten als Schwergewichte der italienischen Volksmusikszene – und als alte Bekannte in der Region.

Plus Wahre Schwergewichte der italienischen Volksmusikszene machten Station bei einer Art Wohnzimmerkonzert in Gempfing. Ein familiäres, aber zugleich hochklassiges Klangerlebnis.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Wer eine Tournee in Deutschland macht, lande unweigerlich in Gempfing – mit diesem launigen Spruch begrüßte Erich Hofgärtner an diesem ungewöhnlich warmen Herbstabend das vielköpfige Publikum. Zum Wohnzimmerkonzert im Pfarrhof Gempfing – mit einer italienischen Kultband, sämtlich bekannte Musiker der italienischen Volksmusikszene: I Liguriani.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen