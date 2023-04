Italienische Leidenschaft in der schwäbischen Provinz

Plus Mit dem Trio dell' Appennnino präsentierte der Gempfinger Pfarrhof einmal mehr bemerkenswerte musikalische Gäste. Warum sie in ihrer Heimat einen ausgezeichneten Ruf haben.

Der Appennin ist das Rückgrat der italienischen Halbinsel. Er zieht sich von der Stiefelsohle bis nach Norden in das Piemont. Und von dort, genauer aus den Hügeln hinter Asti und aus der Hafenstadt Savona kommen Fabio Rinaudo (Dudelsack), Daniele Scurati (Akkordeon) und Stefano Valla (Piffero). Sie haben sich zum Trio dell' Appennino zusammengefunden, um traditionelle ligurische und piemontesische Musik nicht nur zu spielen, sondern auch zu sammeln und zu bewahren. Dabei ist vieles von dem, was sie im Gempfinger Pfarrhof spielten und sangen, nicht aufnotiert, sondern nur mündlich und akustisch weitergegeben. Mit ihrem Programm und ihrer faszinierenden Musikalität gelten sie als drei der renommiertesten Folkmusiker Italiens.

Diese Geschichten der Weitergabe wurden nun auch erzählt. Vor allem aber wurde mit Virtuosität und Leidenschaft gespielt und gesungen: Traditionelle Gesänge, Tänze, Walzer, Polka und Mazurka wechselten sich in rascher Folge ab. Inhaltlich waren die Themen durch das Leben bestimmt: Liebesfreude und Liebesleid, Arbeit, Glück und Unglück.